Колишній головний тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо висловився про кадрові втрати синьо-жовтих перед матчем проти Швеції у плейоф відбору на ЧС-2026.

В інтерв’ю виданню Blik він також сказав, що його турбує незіграність команди.

Сабо про матч Україна – Швеція

На думку Сабо, попри травмованих та дискваліфікованих гравців, Ребров все ж зібрав бойову команду.

Зараз дивляться

– Тішить, що Яремчук, ніби все ж зможе зіграти проти Швеції. Хоча ще день-два тому дивився новини, то казали, що пошкодження в нього якесь було. Однак є й те, що особисто мене турбує, а саме – незіграність команди Реброва. Замало часу було на підготовку, менше тижня, а востаннє збірна грала ще в листопаді минулого року, – зауважив Сабо.

Він зазначив, що серед травмованих гравців серйозною втратою є лише Микола Матвієнко як ключовий захисник. Сабо додав, що не знає, кого поставлять у пару до Іллі Забарного.

Водночас він вважає, що в Олександра Зінченка вже минув пік форми, тож його відсутність не є великою проблемою, як і відсутність інших гравців, яких можна замінити.

Сабо зазначив, що збірна зазвичай грає з одним нападником, тому відсутність Артема Довбика не є критичною. Він додав, що в атаці можуть зіграти Владислав Ванат, Роман Яремчук або Матвій Пономаренко, але висловив сумнів, що останній отримає шанс через молодість і брак досвіду, попри хорошу форму.

– І, звісно ж, бентежить те, що має дискваліфікацію Малиновський. Він проводить дуже хороший сезон. Дивлюся матчі Дженоа в Серії А і можу сказати, що Руслан став дійсно ключовим гравцем своєї команди. Не вистачатиме в матчі проти Швеції Малиновського, дуже не вистачатиме, бо такого потужного удару з лівої, а він може ж вдарити ледь не з 30 метрів, у нас немає більше ні в кого, – зауважив він.

Щодо того, хто може замінити Руслана Маліновського, Сабо припустив, що це може бути Микола Шапаренко або Олександр Піхальонок. Водночас, зауважив, що обидва не є рівноцінною заміною.

Переможець цього матчу у фіналі плейоф відбору зіграє з переможцем у парі Польща – Албанія. Цей матч відбудеться паралельно у Варшаві.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.