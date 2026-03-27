Футболіст збірної України Віталій Миколенко прокоментував поразку у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 від Швеції.

Про це він сказав в ефірі платформи Megogo після гри.

Миколенко про матчу Україна – Швеція

Після поразки Миколенко вибачився перед вболівальниками, назвавши гру збірної України “позорищем”.

– Мої емоції, напевно, такі самі, як у всієї України, хто дивився футбол. Прийшов на флеш сказати дякую тим, хто додивились це позорище. Хотів вибачитися, але немає чого вибачатися після бою. Просто хотів сказати дякую, що додивилися, вболівали. Не знаю, що ще сказати, – зазначив футболіст.

Щодо причин поразки, захисник національної збірної сказав, що немає, що розбирати.

– Не знаю, нема чого розбирати, нічого не буду казати, що теорію розберемо, вже пізно щось розбирати. Просто соромно те, як ми беззубо вийшли, зіграли. Якщо наводити приклад матчу з Ісландією, як ми билися за цей плейоф, щоб сюди вийти. Ми билися, вся Україна вболівала за нас. На полі була цільна команда, – сказав він.

Також Миколенко зазначив, що цього всього не було на полі у матчі проти Швеції.

Футболіст сказав, що не може пояснити, чому так сталося. Віталій додав: Може, не наш день. Але я як я. Будемо сильніші.

Нагадаємо, збірна України програла Швеції з рахунком 1:3, не зумівши вийти у фінал плейоф відбору на ЧС-2026.

