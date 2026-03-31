Товарищеский матч Украина – Албания состоится 31 марта на стадионе Эстадио де Валенсия в испанской Валенсии.

Начало матча — 21:45 по киевскому времени.

О том, где смотреть матч Украина – Албания и кто будет транслировать товарищескую игру сине-желтых, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Украина – Албания: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Украина – Албания в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.

Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1.

Матч Украина – Албания прокомментируют Вадим Скичко и Вадим Шевякин.

Перед матчем в 20:15 также начнется предматчевая студия.

На матче Украина – Албания будет работать испанская бригада арбитров во главе с 43-летним Хуаном Мартинесом Мунуэра.

Ему будут ассистировать Рауль Кабаньеро и Альфредо Родригес Морено. Резервным арбитром назначен Йосу Галех Апестегия.

Обе команды потерпели поражение в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 в рамках европейской квалификации.

Сборная Украины проиграла Швеции со счетом 1:3, а Албания потерпела фиаско в матче с Польшей, которая совершила камбэк 1:2.

Таким образом, проигравшие команды проведут товарищеский матч.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.