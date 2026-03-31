Україна – Албанія: де дивитися товариський матч
Товариський матч Україна – Албанія відбудеться 31 березня на стадіоні Сьютат де Валенсія в іспанській Валенсії.
Початок матчу – 21:45 за київським часом.
Матч Україна – Албанія, де дивитися та хто покаже товариську гру синьо-жовтих, розповідають Факти ICTV.
Уболівальники зможуть подивитися матч Україна – Албанія у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.
Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1.
Матч Україна – Албанія прокоментують Вадим Скічко і Вадим Шевякін.
Перед грою о 20:15 стартує також передматчева студія.
На матчі Україна – Албанія працюватиме іспанська бригада арбітрів, яку очолить 43-річний Хуан Мартінес Мунуера.
Йому асистуватимуть Рауль Кабаньєро та Альфредо Родрігез Морено. Резервним арбітром призначено Йосу Галеха Апестегію.
Обидві команди поступилися у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 у межах європейської кваліфікації.
Збірна України програла Швеції з рахунком 1:3, а Албанія зазнала фіаско у матчі з Польщею, яка здійснила камбек 1:2.
Таким чином, команди, що програли проведуть товариський спаринг.