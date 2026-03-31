Товариський матч Україна – Албанія відбудеться 31 березня на стадіоні Сьютат де Валенсія в іспанській Валенсії.

Початок матчу – 21:45 за київським часом.

Матч Україна – Албанія, де дивитися та хто покаже товариську гру синьо-жовтих

Україна – Албанія: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Україна – Албанія у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1.

Матч Україна – Албанія прокоментують Вадим Скічко і Вадим Шевякін.

Перед грою о 20:15 стартує також передматчева студія.

На матчі Україна – Албанія працюватиме іспанська бригада арбітрів, яку очолить 43-річний Хуан Мартінес Мунуера.

Йому асистуватимуть Рауль Кабаньєро та Альфредо Родрігез Морено. Резервним арбітром призначено Йосу Галеха Апестегію.

Обидві команди поступилися у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 у межах європейської кваліфікації.

Збірна України програла Швеції з рахунком 1:3, а Албанія зазнала фіаско у матчі з Польщею, яка здійснила камбек 1:2.

Таким чином, команди, що програли проведуть товариський спаринг.

