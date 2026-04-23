Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував донецький Шахтар за підсумками матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ (3:0).

Про це йдеться у рішенні дисциплінарного органу УЄФА.

Шахтар отримав Штраф у розмірі €20 тис. за “розповсюдження повідомлення, що не відповідає спортивному заходу”. Про що саме йдеться – у рішенні не вказано.

Також гірники отримали штраф у €10 тис. за порушення правил медичного регламенту змагань. Йдеться про порушення процедури на випадок отримання серйозних травм футболістами та хартії про струс мозку.

УЄФА зобов’язав Шахтар організувати навчальну сесію щодо струсів мозку для тренерів, гравців і персоналу згідно з хартією.

Також грошове стягнення отримав головний тренер гірників Арда Туран. Турецького фахівця покарали штрафом у €20 тис. за порушення загальних принципів поведінки, порушення процедури у випадку серйозної травми гравця та порушення хартії щодо струсів мозку.

Нагадаємо, у першому матчі проти АЗ, який завершився розгромною перемогою гірників з рахунком 3:0, хавбек Шахтаря Ізакі Сілва внаслідок зіткнення з гравцем суперника знепритомнів.

Після футболіста привели до тями та він повернувся на поле. Бразильця замінили в середині першого тайму.

