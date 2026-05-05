Кристал Пэлас – Шахтер: где смотреть ответный матч 1/2 финала Лиги конференций
Ответный матч Кристал Пэлас – Шахтер в полуфинале Лиги конференций сезона 2025/26 состоится 7 мая на стадионе Селгерст Парк в Лондоне (Великобритания).
Начало матча – 22:00 по киевскому времени.
Ответный матч Кристал Пэлас – Шахтер, где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков с орлами в Лиге конференций.
Болельщики смогут посмотреть ответный матч Кристал Пэлас – Шахтер в прямом эфире на медиасервисе Megogo.
Для просмотра футбольный матч будет доступен на OTT-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.
Матч Кристал Пэлас – Шахтер прокомментируют Владимир Зверов и Сергей Лукьяненко.
УЕФА позже объявит бригаду арбитров, которая будет работать на матче.
Напомним, Шахтер уступил Кристал Пэлас в первом матче 1/2 финала Лиги конференций, который состоялся в Кракове. Горняки проиграли со счетом 1:3.
В другом матче 1/2 финала Лиги конференций испанский Райо Вальекано минимально обыграл французский Страсбур со счетом 1:0.