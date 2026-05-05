Матч-відповідь Крістал Пелас – Шахтар в 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 7 травня на стадіоні Селгерст Парк у Лондоні (Велика Британія).

Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь Крістал Пелас – Шахтар, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із орлами у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

Крістал Пелас – Шахтар: де дивитися

Вболівальники зможуть подивитися матч-відповідь Крістал Пелас – Шахтар у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Крістал Пелас – Шахтар прокоментують Володимир Звєров та Сергій Лук’яненко.

УЄФА пізніше оголосить бригаду арбітрів, яка працюватиме на матчі.

Нагадаємо, Шахтар поступився Крістал Пелас у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій, що відбувся у Кракові. Гірники програли з рахунком 1:3.

В іншому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій іспанський Райо Вальєкано мінімально обіграв французький Страсбур з рахунком 1:0.

