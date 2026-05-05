Крістал Пелас – Шахтар: де дивитися матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій
Матч-відповідь Крістал Пелас – Шахтар в 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 7 травня на стадіоні Селгерст Парк у Лондоні (Велика Британія).
Початок матчу – 22:00 за київським часом.
Матч-відповідь Крістал Пелас – Шахтар, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із орлами у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.
Крістал Пелас – Шахтар: де дивитися
Вболівальники зможуть подивитися матч-відповідь Крістал Пелас – Шахтар у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.
Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.
Матч Крістал Пелас – Шахтар прокоментують Володимир Звєров та Сергій Лук’яненко.
УЄФА пізніше оголосить бригаду арбітрів, яка працюватиме на матчі.
Нагадаємо, Шахтар поступився Крістал Пелас у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій, що відбувся у Кракові. Гірники програли з рахунком 1:3.
В іншому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій іспанський Райо Вальєкано мінімально обіграв французький Страсбур з рахунком 1:0.