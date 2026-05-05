Італійський фахівець Андреа Мальдера незабаром очолить збірну України з футболу. Він стане першим іноземним головним тренером синьо-жовтих.

Це підтверджує італійський інсайдер Фабріціо Романо.

– Андреа Мальдера незабаром стане новим головним тренером збірної України. Наразі завершується укладення угоди з італійським тренером, – написав Романо.

Andrea Maldera, set to become the new Ukrainian national team head coach with immediate effect. Agreement being finalised with the Italian manager. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2026

Раніше про можливе призначення Мальдери повідомляли кілька українських футбольних блогерів та журналістів.

Андреа Мальдера 54 роки. Раніше він вже працював зі збірною України, коли був асистентом Андрія Шевченка.

Мальдера ніколи раніше не працював головним тренером, але був у штабах, зокрема Массіміліано Аллегрі та Філліпо Індзагі.

Після того, як тренерський штаб Андрія Шевченка припинив співпрацю з УАФ Мальдера невдовзі приєднався до команди Роберто Де Дзербі – працював у Брайтоні та Марселі.

Наприкінці березня Мальдера він захотів доєднатися до Де Дзербі у Тоттенгемі.

Нагадаємо, попереднім тренером збірної України був Сергій Ребров. Він залишив свою посаду у квітні 2026 року після того, як не вивів команду на ЧС-2026.

