Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера назвав список футболістів, яких викликано на найближчі товариські матчі синьо-жовтих проти Польщі та Данії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ на офіційному сайті.

Склад збірної України на матчі з Польщею і Данією

До тренувального табору збірної України викликано 26 футболістів.

Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Дмитро Різник (Шахтар), Руслан Нещерет (Динамо Київ).

Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Тарас Михавко (Динамо Київ), Едуард Сарапій (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Олександр Романчук (Університатя Крайова, Румунія).

Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – Полісся), Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (обидва – Динамо Київ), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Ліон, Франція), Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Артем Довбик (Рома, Італія).

Резервний список: Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва – Динамо Київ), Дмитро Криськів (Шахтар), Ігор Краснопір (Полісся), Максим Хлань (Гурнік, Польща).

31 травня збірна України зіграє проти команди Польщі у Вроцлаві та 7 червня проти команди Данії в Оденсе.

Нагадаємо, 18 травня УАФ оголосила про призначення Андреа Мальдера головним тренером збірної України з футболу. Контракт розрахований на два роки з можливістю продовження.

