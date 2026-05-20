Арсенал уперше за 22 роки став чемпіоном англійської Прем’єр-ліги
- Арсенал став чемпіоном Англії вперше з сезону-2003/04.
- Манчестер Сіті втратив очки з Борнмутом і достроково віддав титул Арсеналу.
- Для Мікеля Артети це перше чемпіонство АПЛ у ролі головного тренера.
Лондонський Арсенал вперше за 22 роки став чемпіоном англійської Прем’єр-ліги. Це сталося після того, як Манчестер Сіті у вівторок не зміг обіграти Борнмут.
За тур до завершення сезону каноніри мають гандикап в 4 очки над містянами.
Арсенал – чемпіон АПЛ-2025/26
У матчі 37-го туру АПЛ Арсенал з рахунком 1:0 обіграв Бернлі, який наступний сезон проведе у Чемпіоншипі.
Суперником містян був претендент на місце в Лізі чемпіонів Борнмут.
Манчестер Сіті, який вигравав чемпіонат у шести з восьми попередніх сезонів, мав здобути перемогу, щоб скоротити відставання від Арсеналу до двох очок і продовжити боротьбу до останнього туру сезону в неділю.
Однак гол Джуніора Кроупі з Борнмута на 39-й хвилині вивів вишень вперед. Зрівняти вдалося лише у компенсований час до другого тайму завдяки голу Ерлінга Голанда.
Як пише ESPN, фінальний свисток викликав бурхливі святкування біля стадіону Емірейтс Арсеналу. Святкування канонірів продовжаться у неділю, коли Арсенал відвідає Крістал Пелас.
Півзахисник Арсенала Деклан Райс опублікував у Instagram фото, на якому він святкує разом із товаришами по команді, з підписом: Я ж вам усім казав… все зроблено.
Це 14-й титул чемпіона Англії для Арсеналу, що ставить команду на третє місце після Ліверпуля та Манчестер Юнайтед, які мають по 20 титулів, і перший титул з сезону 2003/04, коли каноніри під керівництвом Арсена Венгера не зазнали жодної поразки.
Команда Мікеля Артети також вийшла у фінал Ліги чемпіонів, де 30 травня зіграє проти Парі Сен-Жермен.
Артета, який очолив команду у 2019 році, став першим колишнім гравцем АПЛ, який виграв титул у якості тренера.
Арсенал лідирував протягом більшої частини цього сезону, але у фінальному відрізку сезону Манчестер Сіті вдалося скоротити відставання.