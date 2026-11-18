Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко підсумував виступи збірної України у Лізі націй сезону-2026/27 у дивізіоні B.

Його слова наводить пресслужба УАФ.

Шевченко про виступ України в ЛН

За його словами, попри складну кадрову ситуацію, Андреа Мальдера та його помічники здобули важливий досвід і дали дебютувати новачкам збірної України, що є ключовим для побудови команди.

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– На жаль, команді не вдалося виконати турнірне завдання в Лізі націй. Об’єктивно кажучи, наша збірна наразі перебуває саме в тому дивізіоні, на який заслуговує. Перед тренерським штабом та футболістами й надалі стоїть завдання вийти на Євро, – сказав Шевченко.

Також він подякував уболівальникам, зазначивши, що і гравці, і тренерський штаб відчували їхню підтримку.

Нагадаємо, у шести матчах дивізіону B Ліги націй збірна Україна посіла третє місце у групі. Синьо-жовті набрали сім очок і зберегли прописку в дивізіоні.

Підопічні Андреа Мальдери стартували з перемоги над Угорщиною (1:0) у Будапешті, після чого зіграли внічию з Грузією у Тбілісі 0:0.

Надалі команда зазнала трьох поразок поспіль – від Угорщини у номінально домашньому матчі (1:2) та двічі від Північної Ірландії (0:3, 0:1). У шостому турі Україна обіграла Грузію 1:0 у Словаччині.

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