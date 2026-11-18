Шевченко оцінив виступ збірної України у Лізі націй: Команда не виконала завданняДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Андрій Шевченко визнав, що збірна України не виконала турнірного завдання у Лізі націй.
- За словами Шевченка, нині синьо-жовті перебувають у дивізіоні, на який заслуговують.
- У шести матчах Ліги націй Україна набрала сім очок і посіла третє місце у групі.
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко підсумував виступи збірної України у Лізі націй сезону-2026/27 у дивізіоні B.
Його слова наводить пресслужба УАФ.
Шевченко про виступ України в ЛН
За його словами, попри складну кадрову ситуацію, Андреа Мальдера та його помічники здобули важливий досвід і дали дебютувати новачкам збірної України, що є ключовим для побудови команди.
– На жаль, команді не вдалося виконати турнірне завдання в Лізі націй. Об’єктивно кажучи, наша збірна наразі перебуває саме в тому дивізіоні, на який заслуговує. Перед тренерським штабом та футболістами й надалі стоїть завдання вийти на Євро, – сказав Шевченко.
Також він подякував уболівальникам, зазначивши, що і гравці, і тренерський штаб відчували їхню підтримку.
Нагадаємо, у шести матчах дивізіону B Ліги націй збірна Україна посіла третє місце у групі. Синьо-жовті набрали сім очок і зберегли прописку в дивізіоні.
Підопічні Андреа Мальдери стартували з перемоги над Угорщиною (1:0) у Будапешті, після чого зіграли внічию з Грузією у Тбілісі 0:0.
Надалі команда зазнала трьох поразок поспіль – від Угорщини у номінально домашньому матчі (1:2) та двічі від Північної Ірландії (0:3, 0:1). У шостому турі Україна обіграла Грузію 1:0 у Словаччині.