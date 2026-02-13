После командной эстафеты саночников украинские атлеты провели акцию в поддержку скелетониста Владислава Гераскевича.

Немецкая газета Welt утверждает, что во время трансляции саночники подверглись цензуре. Их протест, когда они встали на колено и подняли шлемы вверх, показали, но позже приглушили аудиодорожку.

Украинских саночников подвергли цензуре на Олимпиаде-2026

Газета пишет, что первое сообщение “было услышано”. Шестеро украинских саночников после своего выступления в смешанной эстафете встали на колено и подняли шлемы вверх. Это был знак солидарности с Владиславом Гераскевичем.

Однако второе послание “не вышло за пределы ледовой трассы в Кортине-д’Ампеццо”.

Речь идет о словесном сообщении, которое команда выкрикнула, когда находилась в так называемой Leader’s Box во время промежуточного лидерства.

Журналисты пишут, что на арене можно было увидеть, как они продемонстрировали украинский флаг и выкрикнули: Влад, мы с тобой. Украина, мы с тобой.

Однако в отличие от других случаев на этих Олимпийских играх, эту звуковую дорожку приглушили. Газета подвергает сомнению, что это была простая случайность, намекая на возможную цензуру.

– Я должен сказать, что то, что там происходит, является чрезвычайно сомнительным… Я считаю крайне сомнительным, что в такие моменты людям практически запрещают высказываться. Я не могу это одобрить, – сказал олимпийский чемпион по санному спорту Йоханес Людвиг, который сейчас работает телевизионным экспертом.

Победитель командной эстафеты в составе немецкой команды Феликс Лох сказал, что ожидал от МОК немного больше тактичности.

– Тем более, что он не только сегодня пришел с этим, а уже давно подавал заявку на то, что хочет ехать в этом шлеме. Это невероятно горько для него. Мне очень жаль его и его страну, – сказал он.

Что предшествовало

12 февраля МОК принял решение отстранить Владислава Гераскевича от участия в Олимпийских играх-2026 еще до старта первого заезда. Причиной стал “шлем памяти”, который использовал спортсмен.

В официальном заявлении отмечалось, что санкция была применена из-за отказа атлета выполнять требования Руководящих принципов МОК относительно самовыражения спортсменов во время Олимпиады.

На дисквалификацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Своим указом он наградил Гераскевича Орденом Свободы.

Вечером 12 февраля стало известно, что спортсмен подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд по специальной процедуре, действующей во время Олимпийских игр.

