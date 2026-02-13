Після командної естафети санкарів українські атлети провели акцію на підтримку скелетоніста Владислава Гераскевича.

Німецька газета Welt стверджує, що під час трансляції санкарів піддали цензурі. Їхній протест, коли вони стали на коліно і підняли шоломи догори показили, але пізніше приглушили аудіодоріжку.

Українських санкарів цензурували на Олімпіаді-2026

Газета пише, що перше повідомлення “було почуте”. Шестеро українських санкарів після свого виступу у змішаній естафеті стали на коліно та здійняли шоломи вгору. Це був знак солідарності з Владиславом Гераскевичем.

Однак, друге послання “не вийшло за межі льодової траси у Кортіні-д’Ампеццо”.

Йдеться про словесне повідомлення, яке команда вигукнула, коли перебувала у так званій Leader’s Box під час проміжного лідерства.

Журналісти пишуть, що на арені можна було побачити, як вони продемонстрували український прапор і вигукнули: Влад, ми з тобою. Україна, ми з тобою.

Однак на відміну від інших випадків на цих Олімпійських іграх, цю звукову доріжку приглушили. Газета піддає сумніву, що це була проста випадковість, натякаючи на можливу цензуру.

– Я мушу сказати, що те, що там відбувається, є надзвичайно сумнівним… Я вважаю вкрай сумнівним, що в такі моменти людям практично забороняють висловлюватися. Я не можу це схвалити, – сказав олімпійський чемпіон із санного спорту Йоганес Людвіг, який зараз працює телевізійним експертом.

Переможець командної естафети у складі німецької команди Фелікс Лох сказав, що очікував від МОК трохи більше тактовності.

– Тим більше, що він не тільки сьогодні прийшов з цим, а вже давно подавав заявку на те, що хоче їхати в цьому шоломі. Це неймовірно гірко для нього. Мені дуже шкода його і його країну, – сказав він.

Що передувало

12 лютого МОК ухвалив рішення відсторонити Владислава Гераскевича від участі в Олімпійських іграх-2026 ще до старту першого заїзду. Причиною став “шолом пам’яті”, який використовував спортсмен.

В офіційній заяві зазначалося, що санкцію застосували через відмову атлета виконувати вимоги Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів під час Олімпіади.

На дискваліфікацію відреагував президент України Володимир Зеленський. Своїм указом він нагородив Гераскевича Орденом Свободи.

Увечері 12 лютого стало відомо, що спортсмен подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду за спеціальною процедурою, яка діє під час Олімпійських ігор.

