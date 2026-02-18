Італія висловила категоричну незгоду щодо дозволу російським та білоруським спортсменам під своїми національними прапорами взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року.

Італія розкритикувала допуск росіян до Паралімпіади-2026

Спільне комюніке міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні та міністра спорту та молоді Андреа Абоді опубліковано на сайті італійського уряду.

У ньому йдеться про те, що уряд Італії висловлює свою категоричну незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету дозволити шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року, демонструючи свої національні емблеми та національні гімни.

Зараз дивляться

– Уряд Італії, разом з 33 іншими країнами та Єврокомісією, повторює свою незгоду щодо рішення про повне відновлення діяльності Паралімпійських комітетів РФ та Білорусі, прийнятого Генасамблеєю Міжнародного паралімпійського комітету 27 вересня, та повторює свою повну солідарність та безумовну підтримку України. Він також закликає Міжнародний паралімпійський комітет переглянути це рішення, – йдеться в заяві.

Зазначається, що тривале порушення перемир’я та олімпійських і паралімпійських ідеалів Росією, яке підтримує Білорусь, несумісне з участю їхніх спортсменів в Іграх, окрім як нейтральних індивідуальних спортсменів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав брудним і жахливим рішення допустити росіян та білорусів до Паралімпіади-2026 під національними прапорами, порівнявши таку поступку з початком повзучої окупації України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.