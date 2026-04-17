19-летняя Вероника Подрез стала третьей украинкой в истории, которой удалось выйти в 1/4 финала на дебютном турнире серии WTA. Это произошло на соревнованиях во французском Руане.

В 1/8 финала украинка обыграла вторую ракетку Италии Элизабетту Коччаретто в трех сетах – 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 41 минуту, за которые украинка сделала семь эйсов — против одного у соперницы, а также допустила девять двойных ошибок.

Благодаря победе над Коччаретто 19-летняя Вероника стала лишь третьей теннисисткой Украины в истории, которая вышла в четвертьфинал на своем дебютном турнире WTA.

Раньше подобное удавалось только Ольге Савчук и Александре Олийниковой.

– Я очень довольна победой. Все идет в хорошем ключе, и это замечательно. Надеюсь сохранить этот уровень – стараюсь двигаться матч за матчем и доверять своей игре. Пока это работает. Цель – продолжать играть так же. Постараться улучшить некоторые моменты, потому что, например, во втором сете у меня был небольшой спад, – сказала после матча Подрез, которую цитирует ВТУ.

Отметим, что для Вероники это самая рейтинговая победа в карьере, ведь к матчу итальянка подходила, занимая 41-е место в рейтинге WTA.

В то же время украинка на момент последнего обновления рейтинга в понедельник была в третьей сотне.

