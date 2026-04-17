19-річна українка вибила другу ракетку Італії на турнірі WTA
19-річна Вероніка Подрез стала третьою українкою в історії, якій вдалося дійти до 1/4 фіналу на дебютному турнірі серії WTA. Це сталося на змаганнях у французькому Руані.
В 1/8 фіналу українка здолала другу ракетку Італії Елізабетту Коччаретто у трьох сетах – 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.
Тенісистки провели на корті 2 години та 41 хвилину, за які українка зробила сім подач навиліт – проти однієї у суперниці, а також припустилася дев’яти подвійних помилок.
Завдяки перемозі над Коччаретто 19-річна Вероніка стала лише третьою тенісисткою України в історії, яка вийшла до чвертьфіналу на своєму дебютному турнірі WTA.
Подібне раніше вдавалося лише Ользі Савчук та Олександрі Олійниковій.
– Я дуже задоволена перемогою. Все триває в хорошому ключі, і це чудово. Сподіваюся зберегти цей рівень – намагаюся рухатися матч за матчем і довіряти своїй грі. Поки це працює. Мета – продовжувати грати так само. Постаратися поліпшити деякі моменти, тому що, наприклад, у другому сеті в мене був невеликий спад, – сказала після матчу Подрез, яку цитує ВТУ.
Зазначимо, що для Вероніки це найрейтинговіша перемога в кар’єрі, адже до матчу італійка підходила, посідаючи 41-шу сходинку у рейтингу WTA.
Водночас, українка на момент останнього оновлення рейтингу у понеділок була у третій сотні.