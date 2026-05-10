Світоліна перемогла американку Баптіст та вийшла в 1/8 фіналу WTA 1000 в Римі
Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі, обігравши американку Гейлі Баптіст у двох сетах.
Про це повідомляє Суспільне.
У матчі третього кола Світоліна не залишила суперниці шансів у першій партії — 6:1. Українка програла лише стартовий гейм, після чого повністю контролювала хід зустрічі.
У другому сеті Світоліна також швидко заволоділа перевагою завдяки ранньому брейку. Американці вдалося уникнути повторного розгрому, однак українська тенісистка довела матч до впевненої перемоги — 6:2.
Таким чином, Світоліна втретє у сезоні вийшла до 1/8 фіналу турніру категорії WTA 1000. Раніше українка дісталася фіналу в Дубаї та півфіналу в Індіан-Веллсі.
У наступному раунді суперницею Світоліної стане переможниця матчу між американкою Медісон Кіз та чешкою Нікола Бартункова.
Турнір у Римі залишається одним із найуспішніших у кар’єрі Світоліної — українка вигравала його у 2017 та 2018 роках.
Раніше повідомлялося, що друга ракетка України Марта Костюк знялася з турніру WTA 1000 у Римі через травму правого стегна.