Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі, обігравши американку Гейлі Баптіст у двох сетах.

У матчі третього кола Світоліна не залишила суперниці шансів у першій партії — 6:1. Українка програла лише стартовий гейм, після чого повністю контролювала хід зустрічі.

У другому сеті Світоліна також швидко заволоділа перевагою завдяки ранньому брейку. Американці вдалося уникнути повторного розгрому, однак українська тенісистка довела матч до впевненої перемоги — 6:2.

Таким чином, Світоліна втретє у сезоні вийшла до 1/8 фіналу турніру категорії WTA 1000. Раніше українка дісталася фіналу в Дубаї та півфіналу в Індіан-Веллсі.

У наступному раунді суперницею Світоліної стане переможниця матчу між американкою Медісон Кіз та чешкою Нікола Бартункова.

Турнір у Римі залишається одним із найуспішніших у кар’єрі Світоліної — українка вигравала його у 2017 та 2018 роках.

Раніше повідомлялося, що друга ракетка України Марта Костюк знялася з турніру WTA 1000 у Римі через травму правого стегна.

