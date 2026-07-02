Дарья Снигур впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона
- Дарья Снигур победила Леолью Жанжан во втором круге Уимблдона-2026 — 6:4, 6:3.
- Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона.
Украинская теннисистка Дарья Снигур успешно преодолела второй круг Уимблдона-2026, обыграв француженку Леолью Жанжан, и установила новое личное достижение на турнирах Большого шлема.
Снигур вышла в третий круг Уимблдона: что известно
Во втором круге Снигур встретилась со 132-й ракеткой мира Леольей Жанжан. До этого спортсменки играли между собой только один раз — в 2022 году на турнире ITF, где сильнее оказалась представительница Франции.
Первый сет проходил в напряженной борьбе, однако решающее преимущество в концовке партии завоевала Дарья Снигур.
Украинка первой сделала брейк, но Жанжан вскоре ответила обратным брейком и восстановила равновесие.
При счете 5:4 Снигур во второй раз выиграла подачу соперницы и реализовала второй сетбол, завершив партию со счетом 6:4.
Во втором сете преимущество также было на стороне украинской теннисистки. Уже в начале партии Снигур оформила брейк и в дальнейшем контролировала ход встречи, не позволяя сопернице вернуть интригу.
Жанжан пыталась навязать борьбу, однако Снигур уверенно действовала на своей подаче и еще раз выиграла гейм на приеме.
В итоге украинка завершила вторую партию со счетом 6:3 и одержала победу в матче в двух сетах.
Уимблдон-2026. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) — Леолья Жанжан (Франция) — 2:0 (6:4, 6:3)
Благодаря этой победе Снигур впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона, установив свой лучший результат на турнирах Большого шлема.
До нынешнего розыгрыша украинка ни разу не доходила до этой стадии.
Лучшие результаты Дарьи Снигур на турнирах Большого шлема:
- третий круг — Уимблдон-2026;
- второй круг — US Open-2022, Уимблдон-2024.
В третьем круге Снигур сыграет с победительницей матча между Мариам Болквадзе и Эшлин Крюгер.
Напомним, 30 июня Дарья Снигур сенсационно обыграла Элину Свитолину в первом круге Уимблдона-2026.
Для первой ракетки Украины это поражение означало завершение выступлений на турнире уже после стартового матча.
Для Снигур это была третья победа в карьере над теннисисткой, входящей в топ-10 мирового рейтинга.