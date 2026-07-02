Украинская теннисистка Дарья Снигур успешно преодолела второй круг Уимблдона-2026, обыграв француженку Леолью Жанжан, и установила новое личное достижение на турнирах Большого шлема.

Снигур вышла в третий круг Уимблдона: что известно

Во втором круге Снигур встретилась со 132-й ракеткой мира Леольей Жанжан. До этого спортсменки играли между собой только один раз — в 2022 году на турнире ITF, где сильнее оказалась представительница Франции.

Первый сет проходил в напряженной борьбе, однако решающее преимущество в концовке партии завоевала Дарья Снигур.

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Украинка первой сделала брейк, но Жанжан вскоре ответила обратным брейком и восстановила равновесие.

При счете 5:4 Снигур во второй раз выиграла подачу соперницы и реализовала второй сетбол, завершив партию со счетом 6:4.

Во втором сете преимущество также было на стороне украинской теннисистки. Уже в начале партии Снигур оформила брейк и в дальнейшем контролировала ход встречи, не позволяя сопернице вернуть интригу.

Жанжан пыталась навязать борьбу, однако Снигур уверенно действовала на своей подаче и еще раз выиграла гейм на приеме.

В итоге украинка завершила вторую партию со счетом 6:3 и одержала победу в матче в двух сетах.

Уимблдон-2026. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) — Леолья Жанжан (Франция) — 2:0 (6:4, 6:3)

Благодаря этой победе Снигур впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона, установив свой лучший результат на турнирах Большого шлема.

До нынешнего розыгрыша украинка ни разу не доходила до этой стадии.

Лучшие результаты Дарьи Снигур на турнирах Большого шлема:

третий круг — Уимблдон-2026;

второй круг — US Open-2022, Уимблдон-2024.

В третьем круге Снигур сыграет с победительницей матча между Мариам Болквадзе и Эшлин Крюгер.

Напомним, 30 июня Дарья Снигур сенсационно обыграла Элину Свитолину в первом круге Уимблдона-2026.

Для первой ракетки Украины это поражение означало завершение выступлений на турнире уже после стартового матча.

Для Снигур это была третья победа в карьере над теннисисткой, входящей в топ-10 мирового рейтинга.

Источник : Суспільне

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