Почти пять лет поддерживаю армию: Свитолина раскрыла сумму донатов УкраинеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Элина Свитолина рассказала, что с начала полномасштабной войны пожертвовала на поддержку Украины более $1 млн.
- По завершении итогового турнира WTA Свитолина планирует приехать в Украину.
Теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей помощи украинской армии и призналась, сколько пожертвовала в поддержку Украины с момента полномасштабного вторжения России.
Ее слова передает агентство Reuters.
Свитолина о поддержке Украины
По словам Свитолиной, с момента начала полномасштабной войны в Украине, развязанной Россией, она пожертвовала более 1 млн долларов благотворительным фондам, а также на гуманитарную помощь и инициативы своего собственного фонда.
– Уже почти пять лет я поддерживаю армию и военных. Они тоже поддерживают меня, смотря матчи. У меня много друзей, которые служат в армии, — сказала теннисистка.
Свитолина высказала мнение, что спорт может помогать украинцам отвлекаться от повседневных трудностей и неопределённости, вызванных войной.
Также Элина отметила, что главным для неё является дух людей, и выразила радость от того, что может подарить украинцам немного счастья.
По ее словам, спорт – особенно в Украине – действительно объединяет людей ради общей цели, которой является победа.
Кроме того, Элина рассказала, что планирует приехать в Украину после завершения Итогового турнира WTA, где она стала финалисткой.