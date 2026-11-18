Теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей помощи украинской армии и призналась, сколько пожертвовала в поддержку Украины с момента полномасштабного вторжения России.

Ее слова передает агентство Reuters.

Свитолина о поддержке Украины

По словам Свитолиной, с момента начала полномасштабной войны в Украине, развязанной Россией, она пожертвовала более 1 млн долларов благотворительным фондам, а также на гуманитарную помощь и инициативы своего собственного фонда.

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– Уже почти пять лет я поддерживаю армию и военных. Они тоже поддерживают меня, смотря матчи. У меня много друзей, которые служат в армии, — сказала теннисистка.

Свитолина высказала мнение, что спорт может помогать украинцам отвлекаться от повседневных трудностей и неопределённости, вызванных войной.

Также Элина отметила, что главным для неё является дух людей, и выразила радость от того, что может подарить украинцам немного счастья.

По ее словам, спорт – особенно в Украине – действительно объединяет людей ради общей цели, которой является победа.

Кроме того, Элина рассказала, что планирует приехать в Украину после завершения Итогового турнира WTA, где она стала финалисткой.