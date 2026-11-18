Майже п’ять років підтримую армію: Світоліна розкрила суму донатів УкраїніДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Еліна Світоліна розповіла, що від початку повномасштабної війни пожертвувала на підтримку України понад $1 млн.
- Після завершення Підсумкового турніру WTA Світоліна планує приїхати до України.
Тенісистка Еліна Світоліна висловилася про свою допомогу українській армії та зізналася, скільки пожертвувала на підтримку України з часу повномасштабного вторгнення Росії.
Її слова передає агенція Reuters.
Світоліна про підтримку України
За словами Світоліної, з моменту повномасштабної війни в Україні, яку розпочала Росія, вона пожертвувала понад $1 млн благодійним фондам, а також на гуманітарну допомогу та ініціативи власного фонду.
– Майже п’ять років я підтримую армію та військових. Вони також підтримують мене, дивлячись матчі. У мене багато друзів, які служать у війську, – сказала тенісистка.
Світоліна висловила думку, що спорт може допомагати українцям відволікатися від повсякденних труднощів і невизначеності, спричинених війною.
Також Еліна зазначила, що головним для неї є дух людей, і висловила радість від того, що може подарувати українцям трохи щастя.
За її словами, спорт – особливо в Україні – справді об’єднує людей заради спільної мети, якою є перемога.
Крім того, Еліна розповіла, що планує приїхати до України після завершення Підсумкового турніру WTA, де вона стала фіналісткою.