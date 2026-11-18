Тенісистка Еліна Світоліна висловилася про свою допомогу українській армії та зізналася, скільки пожертвувала на підтримку України з часу повномасштабного вторгнення Росії.

Її слова передає агенція Reuters.

Світоліна про підтримку України

За словами Світоліної, з моменту повномасштабної війни в Україні, яку розпочала Росія, вона пожертвувала понад $1 млн благодійним фондам, а також на гуманітарну допомогу та ініціативи власного фонду.

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– Майже п’ять років я підтримую армію та військових. Вони також підтримують мене, дивлячись матчі. У мене багато друзів, які служать у війську, – сказала тенісистка.

Світоліна висловила думку, що спорт може допомагати українцям відволікатися від повсякденних труднощів і невизначеності, спричинених війною.

Також Еліна зазначила, що головним для неї є дух людей, і висловила радість від того, що може подарувати українцям трохи щастя.

За її словами, спорт – особливо в Україні – справді об’єднує людей заради спільної мети, якою є перемога.

Крім того, Еліна розповіла, що планує приїхати до України після завершення Підсумкового турніру WTA, де вона стала фіналісткою.

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