У вівторок, 7 жовтня, Нобелівський комітет оголосив імена цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з фізики.

Хто отримав Нобелівську премію з фізики у 2025 році

Премію отримали американські вчені Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс. Нагорода дісталася їм за відкриття, яке довело, що квантові ефекти можуть відбуватися навіть у звичайних електричних колах.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025

Їхні експерименти показали, що явища, притаманні світу елементарних частинок, можуть проявлятися в системі, яку можна буквально тримати в руці.

У чому суть відкриття

Науковці працювали з надпровідним колом на мікрочипі, яке містило тонкий шар ізоляційного матеріалу між двома надпровідниками — так званий джозефсонівський перехід.

Під час експериментів вони зафіксували два ключові ефекти:

тунелювання, коли частинка проходить крізь бар’єр, який у звичайній фізиці має бути непрохідним;

квантування енергії, коли енергія змінюється не плавно, а стрибками.

Це стало першим доказом того, що квантові властивості можуть проявлятися у макроскопічних електричних системах.

– Квантова механіка, створена понад століття тому, й досі дивує нас новими відкриттями. Вона є основою всієї сучасної цифрової технології, – зазначив голова Нобелівського комітету з фізики Олле Ерікссон.

Відкриття лауреатів заклало основу для розвитку квантових комп’ютерів, сенсорів та систем шифрування, які використовують ті самі ефекти, що вперше були спостережені у цих експериментах.

Нагорода для лауреатів Нобелівки

Нобелівський фонд щороку переглядає суму винагороди залежно від власних прибутків. Цього разу лауреати поділять між собою 11 млн шведських крон – це приблизно $1,2 млн.

Нобелівська премія з фізики традиційно вручається за найвидатніші відкриття або винаходи у галузі. Минулого року її здобули професори Джон Гопфілд та Джефрі Гінтон за дослідження у галузі штучних нейронних мереж.

Церемонія вручення Нобелівської премії 2025 традиційно відбудеться у Стокгольмі 10 грудня – у день народження Альфреда Нобеля.

Нагадаємо, що лауреатами Нобелівки з медицини цього року стали одразу троє вчених. Мері Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакагучі отримали нагороду за відкриття щодо периферичної імунної толерантності.

