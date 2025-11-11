Мировое достижение Украины: ИИ Дія.AI официально внесли в Книгу рекордов
- Рекорд зафиксировали в категориях Впервые и Изобретения во время WINWIN Summit в Киеве.
- Михаил Федоров назвал это первым шагом от цифрового государства к государству, которым помогает управлять ИИ.
Книга мировых рекордов зафиксировала достижения Украины в сфере цифровых технологий.
Искусственный интеллект Дія.AI, который помогает гражданам получать госуслуги в одноименном приложении, признали первым в мире национальным ИИ-ассистентом, работающим на уровне государственных сервисов.
За что отметили Дія.AI
Рекорд в категориях Впервые и Изобретения зафиксировали во время WINWIN Summit в Киеве. Система Дія.AI стала примером того, как искусственный интеллект может работать в государственном секторе – от консультаций до получения документов.
– Мы переходим от Digital State к Agentic State – государству, где ИИ помогает принимать решения, автоматизирует процессы и создает новый уровень взаимодействия с гражданами. Запуск Дія.AI – это первый важный шаг, – подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
ИИ-ассистент, запущенный с начала этой осени, интегрирован с государственными реестрами и работает в формате обычного чата: пользователь формулирует запрос, а система мгновенно подтягивает нужные данные или услуги.
Такая модель позволяет не искать страницы вручную, а получать результат по одному сообщению – от информационной справки до готового документа.
Книга мировых рекордов – что известно о проекте
Книга мировых рекордов (Book World Records) – международный проект, который фиксирует уникальные достижения в более чем 30 странах мира. Как отмечается на сайте, среди его направлений – технологии, наука, культура, образование, спорт и изобретения.
Проект основали украинские и мировые рекордсмены, которые ранее работали с Книгой рекордов Украины.
Каждый рекорд, уверяют организаторы, проходит тщательную проверку на аутентичность, уникальность и общественную значимость, а за процессом следит экспертный совет из более чем 40 специалистов.
Фото: Книга мировых рекордов