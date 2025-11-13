Большинство слушателей больше не могут отличить музыку, написанную человеком, от музыки, созданной искусственным интеллектом.

Об этом свидетельствует масштабное исследование Deezer и Ipsos, проведенное в восьми странах среди 9 тыс. респондентов.

Почти все слушатели ошиблись в тесте

Участникам дали прослушать три трека – два полностью сгенерированных ИИ и один реальный. В результате 97% не узнали, где именно поработал искусственный интеллект. Более половины признались, что их беспокоит такая невозможность отличить искусственно созданную музыку от написанной человеком

Опрос также показал запрос на прозрачность: 80% респондентов хотят, чтобы ИИ-треки имели соответствующую отметку, а 73% пользователей стримингов хотят видеть, рекомендует ли сервис им сгенерированную музыку. Половина опрошенных считает, что такие треки не должны конкурировать в общих чартах с реальными произведениями.

К слову, в начале ноября впервые в истории в американский радиочарт Billboard Adult R&B Airplay вошел исполнитель, созданный искусственным интеллектом. На 30-й позиции дебютировала песня How Was I Supposed to Know? в исполнении ИИ-артистки Xania Monet.

Рост ИИ-треков и угроза для музыкантов

В компании Deezer, которая является одним из крупнейших музыкальных стримингов в мире, заявили, что сейчас получают около 50 тыс. полностью сгенерированных ИИ треков ежедневно — это 34% всех загрузок. Эксперты сервиса также установили, что до 70% прослушиваний таких треков являются накрученными. Поэтому их не учитывают при расчете роялти.

На фоне роста ИИ-контента большинство респондентов выразили обеспокоенность будущим музыкантов: 70% считают, что искусственный интеллект угрожает их доходам, а 65% выступают против использования защищенных авторским правом произведений для тренировки моделей без разрешения артистов.

Гендиректор Deezer Алексис Лантурнье подчеркнул, что слушатели хотят знать, является ли трек полностью синтетическим, и подчеркнул необходимость защиты авторов в эпоху ИИ. В компании добавляют, что Deezer – пока единственная платформа, которая системно помечает музыку, на 100% созданную искусственным интеллектом.

