Сотни сайтов и онлайн-сервисов по всему миру днем 18 ноября столкнулись с сбоями из-за масштабной технической проблемы в Cloudflare – одном из крупнейших провайдеров сетевой инфраструктуры.

Проблемы наблюдались и на ряде украинских ресурсов, в частности Факты ICTV. В то же время официального объяснения причины аварии в Cloudflare пока не предоставили.

Сбой в Cloudflare 18 ноября – что известно

На панели Cloudflare System Status одновременно появилось несколько критических предупреждений. Компания сообщила, что расследует инцидент, который привел к:

массовым 500 internal server errors,

сбоям работы Dashboard и API,

частичной недоступности сайтов, использующих сеть Cloudflare.

Из-за сбоев пользователи видели сообщение о внутренней ошибке сервера и предложение «попробовать позже».

Проблемы коснулись Х(Twitter), Spotify, Letterboxd и других глобальных платформ. Ситуация настолько масштабна, что с перебоями работает даже ресурс DownDetector – сервис, который фиксирует сбои в работе систем.

В чем причина сбоев Cloudflare

На странице статуса параллельно отображаются плановые технические работы в нескольких дата-центрах: Сантьяго (SCL), Таити (PPT), Лос-Анджелесе (LAX) и Атланте (ATL). Во время таких работ возможно временное перенаправление трафика и увеличение задержки.

Однако в сообщениях Cloudflare нет подтверждения, что именно техобслуживание вызвало глобальные сбои. Компания подчеркивает, что причину все еще выясняют, а влияние оценивают как «массовое».

Что такое Cloudflare

Cloudflare — это один из ключевых игроков интернет-инфраструктуры. Он обеспечивает:

CDN (Content Delivery Network) — сеть доставки контента, которая ускоряет загрузку сайтов;

защиту от DDoS-атак и системы кибербезопасности;

стабильную работу сайтов под большой нагрузкой;

интернет-маршрутизацию и кэширование.

Тысячи сайтов и сервисов работают через Cloudflare, поэтому любые его проблемы вызывают цепную реакцию и выводят из строя даже те ресурсы, которые не связаны между собой.

Похожий массовый сбой произошел в октябре из-за проблемы в Amazon Web Services — тогда также упала значительная часть интернета.

По данным The Independent, первые массовые сбои начались днем 18 ноября. Первые 15 минут некоторые сайты еще открывались после нескольких попыток, однако затем начали появляться сплошные ошибки с кодом 500.

Где-то через полчаса Cloudflare подтвердила инцидент и заявила, что работает над его локализацией и восстановлением сервисов. Официального прогноза от компании относительно сроков решения проблемы пока нет.

