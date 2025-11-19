В американской компании Cloudflare объяснили причину масштабного сбоя 18 ноября, который повлиял на работу сотен сайтов по всему миру. Как оказалось, сбой не был связан с кибератакой.

Сбой в Cloudflare 18 ноября — причина

На сайте Cloudflare отмечается, что проблему вызвала внутренняя ошибка, а именно — изменение прав доступа в одной из систем баз данных, из-за которой система сгенерировала некорректный конфигурационный файл для модуля Bot Management.

Размер файла увеличился вдвое, что превысило установленные пределы. Это привело к сбою в работе программного обеспечения, обрабатывающего трафик ряда сервисов Cloudflare, а также к масштабному ухудшению работы клиентской сети и других сервисов компании.

Сначала в компании ошибочно предположили, что причиной сбоя является масштабная DDoS-атака. Однако позже выяснилось, что ошибка возникла во внутренней логике обновления конфигурации Bot Management.

После определения проблемы Cloudflare остановила распространение некорректного файла и заменила его предыдущей версией. По состоянию на 17:06 все системы функционировали в обычном режиме.

В Cloudflare извинились за инцидент и отметили, что работают над усилением защиты от подобных сбоев.

— Учитывая важность Cloudflare в экосистеме интернета, любое отключение любой из наших систем является неприемлемым. То, что в течение определенного периода наша сеть не могла маршрутизировать трафик, очень болезненно для каждого члена нашей команды. Мы знаем, что сегодня мы вас подвели, — говорится в сообщении.

Напомним, что днем 18 ноября сотни сайтов и онлайн-сервисов по всему миру столкнулись с сбоями из-за технической проблемы в Cloudflare – одном из крупнейших провайдеров сетевой инфраструктуры.

Проблемы наблюдались и на ряде украинских ресурсов, в частности на Фактах ICTV.

