В американській компанії Cloudflare пояснили причину масштабного збою 18 листопада, який вплинув на роботу сотні сайтів по всьому світу. Як виявилося, збій не був пов’язаний із кібератакою.

Збій у Cloudflare 18 листопада – причина

На сайті Cloudflare зазначається, що проблему спричинила внутрішня помилка, а саме – зміна прав доступу в одній із систем баз даних, через яку система згенерувала некоректний конфігураційний файл для модуля Bot Management.

Розмір файлу збільшився вдвічі, що перевищило встановлені межі. Це призвело до збою в роботі програмного забезпечення, що обробляє трафік низки сервісів Cloudflare, а також масштабного погіршення роботи клієнтської мережі та інших сервісів компанії.

Спершу у компанії помилково припустили, що причиною збою є масштабна DDoS-атака. Однак пізніше з’ясувалося, що помилка виникла у внутрішній логіці оновлення конфігурації Bot Management.

Після визначення проблеми Cloudflare зупинила поширення некоректного файлу та замінила його попередньою версією. Станом на 17:06 всі системи функціонували в звичайному режимі.

У Cloudflare перепросили за інцидент та зазначили, що працюють над посиленням захисту від подібних збоїв.

– З огляду на важливість Cloudflare в екосистемі інтернету, будь-яке відключення будь-якої з наших систем є неприйнятним. Те, що протягом певного періоду наша мережа не могла маршрутизувати трафік, є дуже болючим для кожного члена нашої команди. Ми знаємо, що сьогодні ми вас підвели, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вдень 18 листопада сотні сайтів та онлайн-сервісів по всьому світу зіткнулися зі збоями через технічну проблему в Cloudflare – одному з найбільших провайдерів мережевої інфраструктури.

Проблеми спостерігалися і на низці українських ресурсів, зокрема Фактах ICTV.

