Частина західних сайтів і онлайн-сервісів почала працювати з перебоями через повторний масштабний збій у серверах Cloudflare.

Про це свідчать дані онлайн-ресурсу для відстеження збоїв сайтів і сервісів у режимі реального часу Downdetector.

Збій у Cloudflare 21 листопада

Користувачі масово скаржаться на проблеми в роботі західних сайтів та онлайн-сервісів після того, як стало відомо про повторний збій у Cloudflare.

18 листопада у Cloudflare вже відбувався масштабний збій, який вплинув на роботу сотні сайтів по всьому світу. Як згодом пояснили в американській компанії, це не було пов’язано із кібератакою.

За даними Cloudflare, проблему спричинила внутрішня помилка, коли відбулася зміна прав доступу в системі баз даних, через яку було згенеровано некоректний конфігураційний файл для модуля Bot Management.

