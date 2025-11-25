Leo Ultra от Amazon: что известно о новой антенне и чем она отличается от Starlink
- Amazon показала антенну Leo Ultra с гигабитной скоростью.
- Компания запускает частное тестирование своего спутникового интернета.
- Ultra уже превосходит скорости Starlink, который пока работает в пределах до 400 Мбит/с.
Компания Amazon представила новую антенну Leo Ultra и запустила частное тестирование своего спутникового интернета Amazon Leo.
Это первый серьезный шаг компании в направлении конкуренции со Starlink, который до сих пор был почти единственным крупным игроком в сфере спутниковой связи.
Антенна Leo Ultra – характеристики
Размер новой антенны Leo Ultra примерно с небольшой телевизор. Она может давать скорость загрузки до 1 Гбит/с и работать там, где нет наземного интернета.
Антенна создана для бизнеса и государственного сектора: от фермерских хозяйств до энергетических компаний или авиаперевозчиков, которым нужна стабильная связь в отдаленных местах.
В Amazon запустили частное тестирование сервиса. Первые образцы Ultra уже отправляются партнерам в различных отраслях. Полный запуск ожидается в следующем году.
Разница между Amazon Leo и Starlink
Starlink работает как универсальный интернет для всех – от обычных пользователей до военных.
Amazon выбрал другой путь: Leo ориентирован на компании, которым нужны защищенные частные сети и возможность напрямую передавать данные в облако Amazon Web Services без выхода в публичный интернет.
Скорость Ultra выше, чем та, которую предлагает Starlink сейчас, хотя SpaceX обещает перейти к гигабитным показателям в будущем.
Напомним, что в сентябре в работе спутниковых терминалов Starlink произошел сбой по всему миру, который ощутили и украинские военные вдоль всей линии фронта.
Фото: скриншот из презентации