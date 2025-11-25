Компанія Amazon представила нову антену Leo Ultra та запустила приватне тестування свого супутникового інтернету Amazon Leo.

Це перший серйозний крок компанії у напрямку конкуренції зі Starlink, який досі був майже єдиним великим гравцем у сфері супутникового зв’язку.

Антена Leo Ultra – характеристики

Розмір нової антени Leo Ultra приблизно з невеликий телевізор. Вона може давати швидкість завантаження до 1 Гбіт/с і працювати там, де немає наземного інтернету.

Антена створена для бізнесу та державного сектору: від фермерських господарств до енергетичних компаній чи авіаперевізників, яким потрібен стабільний зв’язок у віддалених місцях.

В Amazon запустили приватне тестування сервісу. Перші зразки Ultra вже їдуть до партнерів у різних галузях. Повний запуск очікується наступного року.

Різниця між Amazon Leo та Starlink

Starlink працює як універсальний інтернет для всіх – від звичайних користувачів до військових.

Amazon обрав інший шлях: Leo орієнтований на компанії, яким потрібні захищені приватні мережі й можливість напряму передавати дані в хмару Amazon Web Services без виходу в публічний інтернет.

Швидкість Ultra вища за те, що Starlink пропонує зараз, хоча SpaceX обіцяє перейти до гігабітних показників у майбутньому.

Нагадаємо, що у вересні у роботі супутникових терміналів Starlink стався збій по всьому світу, який відчули й українські військові вздовж всієї лінії фронту.

