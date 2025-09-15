Вранці 15 вересня у роботі супутникових терміналів Starlink стався збій по всьому світу, який відчули й українські військові по всій лінії фронту. Компанія SpaceX Ілона Маска досліджує причину проблеми.

Збій у Starlink 15 вересня 2025

За даними сервісу Downdetector, перебої зі Starlink фіксують по всьому світу. Масові скарги на роботу супутникових терміналів почали надходити 15 вересня після 07:00. Збій Starlink торкнувся понад 43 тис. користувачів у США.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) о 07:45 повідомив, що Starlink не працює вздовж усієї лінії фронту. Згодом він оновив допис, зазначивши, що станом 08:02 зв’язок Starlink поступово відновлюється.

Зараз дивляться

– Повторився глобальний збій на SpaceX, – додав Мадяр.

На офіційному сайті підтвердили, що станом на ранок 15 вересня “спостерігається погіршення якості обслуговування”.

– Наша команда досліджує причину проблеми, – додали на вебсторінці.

Попередній масштабний збій у роботі Starlink було зафіксовано ввечері 24 липня. Тоді термінали не працювали 2,5 години.

За словами віцепрезидента компанії Майкл Ніколс, причиною перебоїв Starlink став збій у роботі ключових внутрішніх програмних сервісів, які керують основною мережею.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.