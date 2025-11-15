Правительство Эстонии выделяет €3,5 млн на закупку коммуникационных систем Starlink для Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Эстония закупит Starlink для Украины на €3,5 млн

Как отметили в Минобороны Эстонии, закупка будет происходить в рамках IT-коалиции, которую возглавляют Эстония и Люксембург.

Министр обороны Эстонии Ганно Певкур отметил, что Украина подтвердила потребность в поддержке для обеспечения связи Starlink, что окажет заметное влияние на боевые операции.

Особенно важными такие возможности становятся в связи с планами Украины значительно расширить использование беспилотных летательных аппаратов, которые требуют высокоскоростного интернет-соединения.

В 2025 году Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 0,3% своего ВВП.

Она включает поддержку через ИТ-коалицию, обучение украинских военных и поставки оборонной техники.

Певкур подчеркнул, что, кроме оружия, критически важна также информационно-технологическая поддержка, которая повышает шансы Украины на победу в войне, ежедневно уносящей сотни жизней.

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, согласно которому государство продолжит финансирование абонплаты для терминалов Starlink, работающих в Украине.

