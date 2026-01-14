Компанія SpaceX скасувала плату за користування супутниковим інтернетом Starlink в Ірані, де вже кілька днів триває майже повне відключення мережі на тлі масових і кривавих протестів.

Тепер жителі країни, які мають термінали, можуть користуватися зв’язком безплатно. Наразі SpaceX офіційно не коментувала рішення, але користувачі в Ірані вже отримали доступ до послуг без підписки.

Безплатний Starlink для Ірану

Супутниковий інтернет Starlink офіційно заборонений в Ірані, однак тисячі терміналів були нелегально завезені до країни через кордон. За оцінками правозахисників, у країні може перебувати понад 50 тис. пристроїв.

Іранські військові намагаються глушити сигнал Starlink і розшукувати користувачів, а державні медіа повідомляють про вилучення партій обладнання, яке влада називає засобами для шпигунства та саботажу.

За даними моніторингової організації NetBlocks, загальнонаціональне відключення інтернету триває вже п’ять днів, залишивши мільйони іранців без зв’язку.

Протести в Ірані та позиція США

Різке загострення ситуації в Ірані відбулося протягом останнього тижня. На вулиці вийшли сотні тисяч людей, які відкрито вимагають повалення верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Активісти повідомляють про тисячі загиблих за понад два тижні насильницьких заворушень.

Президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців не припиняти протести та заявив про намір обговорити з Маском використання Starlink для відновлення комунікацій.

Раніше Starlink уже надавав безплатний доступ до інтернету в зонах конфліктів, зокрема в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, а також у Венесуелі після дій США проти режиму Ніколаса Мадуро.

Джерело : Bloomberg