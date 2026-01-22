Apple готує масштабне перезавантаження Siri. Цифрового асистента планують перетворити на повноцінний вбудований чат-бот із генеративним штучним інтелектом.

Таким чином компанія хоче скоротити відставання від лідерів ринку ШІ – OpenAI та Google.

Новий сервіс із внутрішньою кодовою назвою Campos буде глибоко інтегрований в операційні системи iPhone, iPad і Mac та замінить нинішній інтерфейс Siri.

Запуск чат-бота запланований на другу половину року, а офіційна презентація очікується в червні на конференції Worldwide Developers Conference.

Що зміниться в Siri

Campos можна буде викликати так само, як і нинішню Siri – голосовою командою або натисканням кнопки. Водночас функціональність асистента істотно розширять.

Нова Siri отримає повноцінний діалоговий формат, подібний до ChatGPT чи Google Gemini, чого раніше бракувало сервісу Apple.

Чат-бот працюватиме як у голосовому, так і в текстовому режимі. Він зможе шукати інформацію в інтернеті, створювати та редагувати контент, генерувати зображення, узагальнювати дані, аналізувати файли й використовувати персональну інформацію користувача для виконання завдань.

Також Siri навчиться аналізувати відкриті вікна та вміст екрана, керувати налаштуваннями пристрою, здійснювати дзвінки, запускати камеру чи встановлювати таймери.

Коли і де з’явиться чат-бот

До повноцінного запуску чат-бота Apple випустить проміжне оновлення Siri без зміни інтерфейсу – воно заплановане для iOS 26.4 у найближчі місяці.

Це оновлення додасть можливість аналізувати контент на екрані, глибше працювати з персональними даними та покращить вебпошук.

Сам Campos стане головною новинкою iOS 27 і iPadOS 27 з кодовою назвою Rave, а також macOS 27 Fizz. Інших масштабних змін у системах цього року не планують.

Apple зосереджується на стабільності, продуктивності та виправленні помилок після великого редизайну, проведеного торік.

База для Campos

Новий чат-бот працюватиме на базі кастомної моделі штучного інтелекту, створеної командою Gemini у Google. Apple платить компанії близько $1 млрд на рік за доступ до цих технологій.

Для Campos використовуватимуть більш потужну версію моделі, відому всередині компанії як Apple Foundation Models version 11.

Розглядається й варіант обробки запитів безпосередньо на серверах Google із використанням TPU-чипів, що означає зміну підходу Apple, яка раніше робила ставку на власну хмарну інфраструктуру.

Зміна стратегії Apple

Рішення перейти до формату чат-бота стало стратегічним зсувом для Apple. Раніше в компанії наполягали, що ШІ має бути непомітно вбудований у функції системи, а не існувати у вигляді окремого чату.

Втім, на тлі активного розвитку ШІ в операційних системах конкурентів, зокрема Samsung Electronics, Apple ризикувала ще більше відстати.

Додатковий тиск створює й OpenAI, яка розвиває ChatGPT як потенційну основу для ШІ-операційної системи та працює над новими пристроями разом із колишнім дизайнером Apple Джонатаном Айвом.

На цьому тлі Apple також провела кадрові зміни у керівництві ШІ-напряму, зосередивши контроль над ним у руках Крейга Федерігі.

У компанії підкреслюють, що Campos спроєктований так, аби в майбутньому Apple могла змінювати базові ШІ-моделі та поступово відмовитися від сторонніх рішень, якщо з’явиться власна альтернатива.

Джерело : Bloomberg

