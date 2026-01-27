Нижняя палата парламента Франции приняла законопроект, запрещающий детям в возрасте до 15 лет пользоваться социальными сетями.

Эту инициативу активно продвигал президент Эммануэль Макрон, чтобы защитить подростков от чрезмерного экранного времени и негативного влияния алгоритмов.

За документ проголосовали 130 депутатов, против — 21. Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат — верхняя палата парламента.

Сейчас смотрят

Почему Франция идет на такой шаг

Президент Макрон назвал это голосование большим шагом для защиты французских детей. Он подчеркнул, что эмоции и развитие детей не должны становиться объектом манипуляций со стороны алгоритмов крупных технологических платформ.

– Мозг наших детей не продается. Их мечты не должны диктоваться алгоритмами. Мы не хотим “тревожного поколения”, мы хотим поколение, которое верит в ценности республики, – подчеркнул лидер Франции.

Специалисты французского агентства по общественному здоровью ANSES подтверждают: платформы типа TikTok, Snapchat и Instagram негативно влияют на подростков, особенно на девушек. Среди основных рисков – кибербуллинг, доступ к жестокому контенту и ухудшение психического состояния.

Отдельно Эммануэль Макрон поддерживает идею полного запрета мобильных телефонов в лицеях. Напомним, еще в 2018 году Франция запретила использование мобильных телефонов в колледжах для учеников в возрасте от 11 до 15 лет.

Как будет работать запрет и когда его введут

Франция может стать первой страной в Европе и второй в мире после Австралии, которая введет такие жесткие возрастные ограничения.

Власти планируют начать применение новых правил с 1 сентября 2026 года для новых учетных записей в соцсетях.

Лидер президентской партии Возрождение, бывший премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что рассчитывает на принятие закона Сенатом до середины февраля. После этого соцсетям дадут время до 31 декабря для деактивации аккаунтов, которые не соответствуют возрастным требованиям.

Закон прямо определяет, что доступ к онлайн-сервисам социальных сетей, предоставляемым платформами, запрещен для лиц младше 15 лет. В то же время ограничения не распространяются на онлайн-энциклопедии и образовательные платформы.

Для реального выполнения закона необходима эффективная система проверки возраста пользователей. Над ее созданием сейчас работают на уровне Европейского Союза.

Критика инициативы

Бывшая премьер-министр Франции Элизабет Борн выразила сомнения по поводу нового запрета, отметив, что прежде всего нужно убедиться в эффективном выполнении уже действующих правил в колледжах.

Критика прозвучала и со стороны левых сил. Представитель партии Непокоренная Франция Арно Сен-Мартен назвал инициативу формой цифрового патернализма и слишком упрощенным ответом на сложные технологические вызовы.

Также девять организаций по защите прав детей призвали депутатов сосредоточиться на ответственности самих платформ, а не на ограничениях для детей.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.