Нижня палата парламенту Франції ухвалила законопроєкт, який забороняє дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами.

Цю ініціативу активно просував президент Еммануель Макрон, аби захистити підлітків від надмірного екранного часу та негативного впливу алгоритмів.

За документ проголосували 130 депутатів, проти – 21. Тепер законопроєкт має розглянути Сенат — верхня палата парламенту.

Чому Франція йде на такий крок

Президент Макрон назвав це голосування великим кроком для захисту французьких дітей. Він підкреслив, що емоції й розвиток дітей не повинні ставати об’єктом маніпуляцій з боку алгоритмів великих технологічних платформ.

– Мозок наших дітей не продається. Їхні мрії не повинні диктуватися алгоритмами. Ми не хочемо “тривожного покоління”, ми хочемо покоління, яке вірить у цінності республіки, – наголосив лідер Франції.

Фахівці французького агентства з громадського здоров’я ANSES підтверджують: платформи на кшталт TikTok, Snapchat та Instagram негативно впливають на підлітків, особливо на дівчат. Серед основних ризиків – кібербулінг, доступ до жорстокого контенту та погіршення психічного стану.

Окремо Еммануель Макрон підтримує ідею повної заборони мобільних телефонів у ліцеях. Нагадаємо, ще у 2018 році Франція заборонила використання мобільних у коледжах для учнів віком від 11 до 15 років.

Як працюватиме заборона та коли її введуть

Франція може стати першою країною в Європі та другою у світі після Австралії, яка запровадить такі жорсткі вікові обмеження.

Влада планує розпочати застосування нових правил із 1 вересня 2026 року для нових облікових записів у соцмережах.

Лідер президентської партії Відродження, колишній прем’єр-міністр Габріель Атталь заявив, що розраховує на ухвалення закону Сенатом до середини лютого. Після цього соцмережам дадуть час до 31 грудня для деактивації акаунтів, які не відповідають віковим вимогам.

Закон прямо визначає, що доступ до онлайн-сервісів соціальних мереж, які надають платформи, заборонений для осіб молодших за 15 років. Водночас обмеження не поширюються на онлайн-енциклопедії та освітні платформи.

Для реального виконання закону необхідна ефективна система перевірки віку користувачів. Над її створенням зараз працюють на рівні Європейського Союзу.

Критика ініціативи

Колишня прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн висловила сумніви щодо нової заборони, зауваживши, що передусім потрібно переконатися в ефективному виконанні вже чинних правил у коледжах.

Критика пролунала й з боку лівих сил. Представник партії Нескорена Франція Арно Сен-Мартен назвав ініціативу формою цифрового патерналізму та надто спрощеною відповіддю на складні технологічні виклики.

Також дев’ять організацій із захисту прав дітей закликали депутатів зосередитися на відповідальності самих платформ, а не на обмеженнях для дітей.

Джерело : The Guardian

