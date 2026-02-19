Засновник Microsoft Білл Гейтс не виступатиме на масштабному саміті з питань штучного інтелекту AI Impact Summit, що проходить в Індії.

Рішення ухвалили на тлі критики через минулі зв’язки мільярдера з покійним фінансистом і засудженим педофілом Джеффрі Епштейном.

Чому Білл Гейтс не виступить на саміті

Попри те, що Гейтс був заявлений як ключовий спікер заходу поруч із такими лідерами техіндустрії, як Сем Альтман (OpenAI) та Сундар Пічаї (Google), у Gates Foundation офіційно підтвердили – промови не буде.

У заяві фонду зазначено, що це зроблено задля того, щоб увага учасників залишалася зосередженою на пріоритетах саміту, а не на постаті самого Білла Гейтса.

Замість засновника Microsoft організацію на заході представить Анкур Вора, президент офісів фонду в Африці та Індії.

Цікаво, що ще за кілька днів до події представники мільярдера спростовували чутки про скасування поїздки, називаючи повідомлення про “перегляд запрошення” недостовірними.

Політичний скандал та зв’язок з Епштейном

Уряд прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді зазнав критики з боку опозиційних партій через запрошення Гейтса. Вона посилилася після оприлюднення в січні нової порції документів у справі Джеффрі Епштейна, де згадувалося ім’я бізнесмена.

Згідно з документами, сам Епштейн ще у 2013 році стверджував, що сприяв організації незаконних інтимних зустрічей для мільярдера та був свідком його сімейного конфлікту.

Представник Гейтса категорично спростував ці закиди, назвавши їх абсурдними та брехливими.

Раніше засновник Microsoft визнавав, що зустрічався з Епштейном кілька разів, сподіваючись залучити кошти на проєкти у сфері охорони здоров’я, проте пізніше назвав ці зустрічі помилкою.

Візит до Індії все ж відбувся

Попри відмову від публічного виступу на саміті, Білл Гейтс уже прибув до Індії. Він встиг відвідати штат Андхра-Прадеш, де зустрівся з місцевим керівництвом та обговорив впровадження штучного інтелекту в медицині та сільському господарстві.

Проте навіть цей візит не обійшовся без проблем: у штаті пройшли невеликі акції протесту проти його перебування в країні.

