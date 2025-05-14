Сколько стран проходит в финал Евровидения: точное число участников
13 мая 2025 года в Базеле, Швейцария, состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение.
Факты ICTV узнавали, сколько стран проходит в финал Евровидения.
Сколько стран выступает в финале Евровидения: результаты первого полуфинала
Участие в первом полуфинале приняли 15 стран, из которых 10, по результатам зрительского голосования, прошли в финал, который состоится 17 мая.
В финал попали такие страны:
- Норвегия
- Албания
- Швеция
- Исландия
- Нидерланды
- Польша
- Сан-Марино
- Эстония
- Португалия
- Украина
Особенно эмоциональной стала ситуация с объявлением результатов для Украины — ее назвали последней среди десяти финалистов, что добавило напряжения и вызвало волнение как среди зрителей, так и среди участников. Представители Украины, группа Ziferblat, искренне переживали этот момент, и их реакция после объявления вызвала бурную поддержку в зале.
Сколько стран участвуют в финале Евровидения
Кроме этих 10 стран, еще 10 попадут в финал из второго полуфинала. 6 стран автоматически вышли в финал: это государства Большой пятерки (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания) и страна-хозяин — Швейцария. Таким образом, в финале Евровидения 2025 будут выступать 26 стран.
Среди самых ярких номеров полуфинала — выступление шведской группы KAJ с креативной композицией Bara Bada Bastu, которая сочетала юмор и сценическое мастерство. Внеконкурсное выступление испанской певицы Melody с песней Esa Diva также произвело впечатление на зрителей своей энергетикой.
Второй полуфинал пройдет 15 мая, после чего станет известно не только, сколько стран в финале Евровидения, но и полный список финалистов и порядок их выступлений.
Евровидение 2025 обещает стать грандиозным событием, которое соберет самых ярких исполнителей Европы и мира на одной сцене.