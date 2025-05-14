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Марина Терюханова, редакторка стрічки

Скільки країн проходить у фінал Євробачення: точна кількість учасників

сколько стран проходит в финал Евровидения
Фото: Eurovision

13 травня 2025 року в Базелі, Швейцарія, відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення.  

Факти ICTV дізнавалися, скільки країн проходить у фінал Євробачення. 

Скільки країн виступає у фіналі Євробачення: результати першого півфіналу 

Участь у першому півфіналі взяли 15 країн, з яких 10, за результатами глядацького голосування, пройшли до фіналу, що відбудеться 17 травня. 

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До фіналу потрапили такі країни: 

  1. Норвегія 
  2. Албанія 
  3. Швеція 
  4. Ісландія 
  5. Нідерланди 
  6. Польща 
  7. Сан-Марино 
  8. Естонія 
  9. Португалія 
  10. Україна 

Особливо емоційною стала ситуація з оголошенням результатів для України — її назвали останньою серед десяти фіналістів, що додало напруги й викликало хвилювання як серед глядачів, так і серед учасників. Представники України, гурт Ziferblat, щиро переживали цей момент, і їхня реакція після оголошення викликала бурхливу підтримку в залі. 

Скільки країн беруть участь у фіналі Євробачення 

Окрім цих 10 країн, ще 10 потраплять у фінал з другого півфіналу. 6 країн автоматично вийшли до фіналу: це держави Великої п’ятірки (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія) та країна-господар — Швейцарія. Тож у фіналі Євробачення 2025 виступатимуть 26 країн. 

Серед найяскравіших номерів півфіналу — виступ шведського гурту KAJ з креативною композицією Bara Bada Bastu, що поєднувала гумор і сценічну майстерність. Позаконкурсний виступ іспанської співачки Melody з піснею Esa Diva також вразив на глядачів своєю енергетикою. 

Другий півфінал пройде 15 травня, після чого стане відомо не лише, скільки країн у фіналі Євробачення, але й повний список фіналістів та порядок їхніх виступів. 

Євробачення 2025 обіцяє стати грандіозною подією, що збере найяскравіших виконавців Європи та світу на одній сцені. 

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