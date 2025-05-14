Скільки країн проходить у фінал Євробачення: точна кількість учасників
13 травня 2025 року в Базелі, Швейцарія, відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення.
Факти ICTV дізнавалися, скільки країн проходить у фінал Євробачення.
Скільки країн виступає у фіналі Євробачення: результати першого півфіналу
Участь у першому півфіналі взяли 15 країн, з яких 10, за результатами глядацького голосування, пройшли до фіналу, що відбудеться 17 травня.
До фіналу потрапили такі країни:
- Норвегія
- Албанія
- Швеція
- Ісландія
- Нідерланди
- Польща
- Сан-Марино
- Естонія
- Португалія
- Україна
Особливо емоційною стала ситуація з оголошенням результатів для України — її назвали останньою серед десяти фіналістів, що додало напруги й викликало хвилювання як серед глядачів, так і серед учасників. Представники України, гурт Ziferblat, щиро переживали цей момент, і їхня реакція після оголошення викликала бурхливу підтримку в залі.
Скільки країн беруть участь у фіналі Євробачення
Окрім цих 10 країн, ще 10 потраплять у фінал з другого півфіналу. 6 країн автоматично вийшли до фіналу: це держави Великої п’ятірки (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія) та країна-господар — Швейцарія. Тож у фіналі Євробачення 2025 виступатимуть 26 країн.
Серед найяскравіших номерів півфіналу — виступ шведського гурту KAJ з креативною композицією Bara Bada Bastu, що поєднувала гумор і сценічну майстерність. Позаконкурсний виступ іспанської співачки Melody з піснею Esa Diva також вразив на глядачів своєю енергетикою.
Другий півфінал пройде 15 травня, після чого стане відомо не лише, скільки країн у фіналі Євробачення, але й повний список фіналістів та порядок їхніх виступів.
Євробачення 2025 обіцяє стати грандіозною подією, що збере найяскравіших виконавців Європи та світу на одній сцені.