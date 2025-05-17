Финал Евровидения 2025: под каким номером выступит Украина

Еврофаны со всего мира с нетерпением и волнением ожидают финал Евровидения 2025, который состоится уже в эту субботу, 17 мая.

На международную сцену в Базеле выйдут представители 26 стран, среди которых и украинская группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Под каким номером Украина выступит в финале Евровидения 2025 — узнайте далее в материале.

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Под каким номером Ziferblat выступит в финале Евровидения 2025

Участники конкурса определили свои порядковые номера путем жеребьевки. Так, группа Ziferblat выступит в первой части гранд-финала Евровидения 2025 — под номером 7.

Представители Украины заверили, что в финальном шоу выложатся на полную и покажут самое эмоциональное выступление.

Отметим, что финал Евровидения 2025 начнется 17 мая в 22:00 по киевскому времени. После завершения всех выступлений зрители смогут поддержать любимых исполнителей своими голосами.

Как голосовать на Евровидении 2025 и кто может поддержать Ziferblat — читайте в нашем материале.

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