Фінал Євробачення 2025: під яким номером виступить Україна

Єврофани з усього світу з нетерпінням і хвилюванням очікують на фінал Євробачення 2025, що відбудеться вже цієї суботи, 17 травня.

На міжнародну сцену в Базелі вийдуть представники 26 країн, серед яких і український гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Під яким номером Україна виступить у фіналі Євробачення 2025 – дізнайтеся далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Під яким номером Ziferblat виступить у фіналі Євробачення 2025

Учасники конкурсу визначили свої порядкові номери шляхом жеребкування. Так, гурт Ziferblat виступить у першій частині гранд-фіналу Євробачення 2025 – під номером 7.

Представники України запевнили, що у фінальному шоу викладуться на повну і покажуть найемоційніший виступ.

Зазначимо, що фінал Євробачення 2025 розпочнеться 17 травня о 22:00 за київським часом. Після завершення усіх виступів глядачі зможуть підтримати улюблених виконавців своїми голосами.

Як голосувати на Євробаченні 2025 та хто може підтримати Ziferblat – читайте у нашому матеріалі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.