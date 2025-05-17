Фінал Євробачення 2025: під яким номером виступить Україна
Єврофани з усього світу з нетерпінням і хвилюванням очікують на фінал Євробачення 2025, що відбудеться вже цієї суботи, 17 травня.
На міжнародну сцену в Базелі вийдуть представники 26 країн, серед яких і український гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.
Під яким номером Україна виступить у фіналі Євробачення 2025 – дізнайтеся далі в матеріалі.
Під яким номером Ziferblat виступить у фіналі Євробачення 2025
Учасники конкурсу визначили свої порядкові номери шляхом жеребкування. Так, гурт Ziferblat виступить у першій частині гранд-фіналу Євробачення 2025 – під номером 7.
Представники України запевнили, що у фінальному шоу викладуться на повну і покажуть найемоційніший виступ.
Зазначимо, що фінал Євробачення 2025 розпочнеться 17 травня о 22:00 за київським часом. Після завершення усіх виступів глядачі зможуть підтримати улюблених виконавців своїми голосами.
Як голосувати на Євробаченні 2025 та хто може підтримати Ziferblat – читайте у нашому матеріалі.