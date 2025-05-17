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Марина Терюханова, редактор ленты

От первого выступления до объявления победителя: сколько длится Евровидение

Євробачення 2025
Фото: Getty Images

Финал Евровидения 2025 начался в швейцарском городе Базель — именно здесь в этом году проходит главное музыкальное шоу Европы.

О том, сколько часов идет Евровидение, читайте далее в материале.

Сколько по времени идет Евровидение

Финал Евровидения является главным событием конкурса, которое собирает миллионную аудиторию зрителей в разных странах мира.

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Сколько часов идет Евровидение, структура гранд-финала:

  • В начале происходит торжественное открытие шоу, в частности приветствие ведущих.
  • Далее проходят выступления всех 26 финалистов — 10 из каждого полуфинала, пяти стран-основательниц (Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания), а также представителя страны-хозяина.
  • Каждое выступление длится до трех минут, а вся концертная часть занимает ориентировочно полтора часа.
  • После этого на сцене проходят интервал-акты — развлекательные номера известных исполнителей, которые длятся около 30-40 минут.
  • Одновременно в этот период происходит подсчет голосов.

Далее начинается объявление результатов голосования — сначала баллов от национальных жюри, а затем итоги зрительского голосования. Этот этап занимает около часа и считается самым напряженным моментом шоу.

Поэтому получаем, что продолжительность финала Евровидения в среднем 3 часа 15 минут — 4 часа и является насыщенным вечером музыки, шоу и эмоций.

Напомним, что голосование уже началось — отдать свой голос за любимого исполнителя можно прямо во время выступлений участников. Это означает, что зрители не должны ждать завершения всех номеров: выбор можно сделать сразу, как только на сцене появится фаворит.

Полуфиналы Евровидения обычно длятся около 2 часов 30 минут. Это связано с тем, что в финале выступает больше конкурсантов — до 26 стран (20 из полуфиналов + Большая пятерка + страна-хозяин), а в каждом полуфинале — обычно по 15-17 номеров.

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