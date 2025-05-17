Від першого виступу до оголошення переможця: скільки триває Євробачення

Фінал Євробачення 2025 розпочався у швейцарському місті Базель — саме тут цього року відбувається головне музичне шоу Європи.

Про те, скільки годин йде Євробачення, читайте далі в матеріалі.

Скільки за часом йде Євробачення

Фінал Євробачення є головною подією конкурсу, яка збирає мільйонну аудиторію глядачів у різних країнах світу.

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Скільки годин йде Євробачення, структура гранд-фіналу:

На початку відбувається урочисте відкриття шоу, зокрема привітання ведучих.

Далі проходять виступи усіх 26 фіналістів — 10 із кожного півфіналу, п’яти країн-засновниць (Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Велика Британія), а також представника країни-господаря.

Кожен виступ триває до трьох хвилин, а вся концертна частина займає орієнтовно півтори години.

Після цього на сцені проходять інтервал-акти — розважальні номери відомих виконавців, які тривають близько 30–40 хвилин.

Одночасно у цей період відбувається підрахунок голосів.

Далі розпочинається оголошення результатів голосування — спершу балів від національних журі, а потім підсумки глядацького голосування. Цей етап займає близько години і вважається найнапруженішим моментом шоу.

Тож отримуємо, що тривалість фіналу Євробачення в середньому 3 години 15 хвилин – 4 години і є насиченим вечором музики, шоу та емоцій.

Нагадаємо, що голосування вже розпочалося — віддати свій голос за улюбленого виконавця можна прямо під час виступів учасників. Це означає, що глядачі не мають чекати завершення всіх номерів: вибір можна зробити одразу, щойно на сцені з’явиться фаворит.

Півфінали Євробачення зазвичай тривають близько 2 годин 30 хвилин. Це пов’язано з тим, що у фіналі виступає більше конкурсантів — до 26 країн (20 з півфіналів + Велика п’ятірка + країна-господар), а в кожному півфіналі – зазвичай по 15–17 номерів.

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