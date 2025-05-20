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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Було заборонено співати: соліст Ziferblat назвав хворобу, яку у нього виявили перед Євробаченням

Ziferblat
Фото: Getty Images

Соліст гурту Ziberblat Даниїл Лещинський розповів, яку хворобу у нього виявили перед поїздкою на Євробачення 2025, що проходило у швейцарському Базелі.

Соліст Ziberblat про проблеми зі здоров’ям

Лещинський зізнався, що перед поїздкою на міжнародний пісенний конкурс у нього виявили хронічний ларингіт. Це захворювання запального характеру, що протікає на слизовій оболонці гортані.

Через це солісту Ziberblat було заборонено співати. Однак Даниїл разом із лікаркою робив все можливе, щоб представити Україну на Євробаченні 2025.

Зараз дивляться

– Перед виїздом до Швейцарії я отримав підтвердження тому, чого боявся найбільше – хронічний ларингіт. Мені було заборонено співати взагалі. А коли це почалося (на препаті чи взагалі раніше) – поки що невідомо. Ми з лікаркою намагалися форсувати події будь-якими методами. Мої сідниці ще надовго запам’ятають це, – поділився Лещинський у Telegram-каналі.

Перед фіналом Євробачення 2025 стало відомо, що у соліста Ziferblat виникли проблеми з голосом. Однак учасники гурту запевнили, що це не вплине на якість їхнього виступу.

Зрештою, у фіналі конкурсу Ziferblat посів дев’яте місце. Колектив представляв Україну на міжнародній сцені з піснею Bird of Pray.

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Ziferblat

Ziferblat, Євробачення 2025
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