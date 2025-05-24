Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне

В субботу, 24 мая, на телеканале СТБ вышел 13-й выпуск кулинарного проекта МастерШеф 15.

На этот раз судьи решили проверить, умеют ли аматоры не только готовить, но и доверять. А еще — насколько хорошо они знают кулинарные процессы в теории.

В программе были и парные блюда, и викторина, и неожиданное возвращение любимой участницы прошлых сезонов. Как прошел 13-й выпуск МастерШеф 15 и кто покинул проект — читайте дальше.

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Как прошел 13-й выпуск МастерШеф 15

Первый конкурс недели судьи посвятили теме дружбы между участниками и их пониманию вкуса. Аматоры работали в парах, где каждый должен был приготовить два визуально одинаковых блюда, кардинально отличающихся на вкус.

Лучше всего с этой задачей справились Богдан и Александр. Блюдо Богдана принесло ему шеф-нож и иммунитет. Самой слабой парой на этот раз стали Олеся и Настя, которые получили черные фартуки.

Во втором испытании участников ждала викторина по кулинарии, в которой разыгрывались рабочие поверхности. Десять любителей соревновались за девять мест, поэтому кто-то один всегда оставался без кухни, но имел шанс вернуться, если победит в интеллектуальной дуэли. Игроки по очереди отвечали на вопросы судей — победитель получал место, а проигравший искал нового соперника.

На этот раз готовили сиченики — традиционные украинские котлеты из рубленого мяса. По итогам, черные фартуки получили также Александр и Дэн, которые присоединились к Олесе и Насте в битве черных.

Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске

Финальное испытание недели было не менее сложным. Судьи предложили аматорам приготовить штрудель, тесто для которого должно было быть настолько тонким, чтобы через него можно было прочитать рецепт начинки. Помочь участникам взялась хорошо известная зрителям Екатерина Пескова.

Впрочем, несмотря на все подсказки и старания, с заданием не справилась Настя Байда. Именно она покинула проект МастерШеф 15 в 13-м выпуске от 24 мая.

Настя родом из Василькова, ей 31 год. По специальности она юрист, почти десять лет проработала в правовой сфере, последние четыре из них развивает карьеру помощника нотариуса.

Участие в МастерШефи для Насти было вызовом. Она мечтала испытать себя в новой роли, найти единомышленников и почувствовать настоящие эмоции вне офиса.

Напомним, что в 12-м выпуске МастерШеф 15 покинула Анна Демченко из Харькова — технический директор и мама двоих детей.

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