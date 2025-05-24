Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні

У суботу, 24 травня, на телеканалі СТБ вийшов 13-й випуск кулінарного проєкту МастерШеф 15.

Цього разу судді вирішили перевірити, чи вміють аматори не лише готувати, а й довіряти. А ще – наскільки добре вони знають кулінарні процеси в теорії.

У програмі були і парні страви, і вікторина, і неочікуване повернення улюбленої учасниці минулих сезонів. Як пройшов 13-й випуск МастерШеф 15 і хто покинув проєкт – читайте далі.

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Як пройшов 13-й випуск МастерШеф 15

Перший конкурс тижня судді присвятили темі дружби між учасниками та їхньому розумінню смаку. Аматори працювали в парах, де кожен мав приготувати дві візуально однакові страви, що кардинально відрізняються на смак.

Найкраще з цим завданням впоралися Богдан і Олександр. Страва Богдана принесла йому шеф-ніж та імунітет. Найслабшою парою цього разу стали Олеся та Настя, які отримали чорні фартухи.

У другому випробуванні на учасників чекала вікторина з кулінарії, в якій розігрувалися робочі поверхні. Десятеро аматорів змагалися за дев’ять місць, тому хтось один завжди залишався без кухні, але мав шанс повернутись, якщо переможе в інтелектуальній дуелі. Гравці по черзі відповідали на питання суддів – переможець отримував місце, а переможений шукав нового суперника.

Цього разу готували січеники – традиційні українські котлети з рубаного м’яса. За підсумками, чорні фартухи отримали також Олександр і Ден, які приєдналися до Олесі й Насті в битві чорних.

Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску

Фінальне випробування тижня було не менш складним. Судді запропонували аматорам приготувати штрудель, тісто для якого мало бути настільки тонким, щоб через нього можна було прочитати рецепт начинки. Допомогти учасникам узялася добре відома глядачам Катерина Пєскова.

Втім, попри всі підказки та старання, із завданням не впоралася Настя Байда. Саме вона залишила проєкт МастерШеф 15 у 13-му випуску від 24 травня.

Настя родом із Василькова, їй 31 рік. За фахом вона юристка, майже десять років пропрацювала у правовій сфері, останні чотири з них розвиває карʼєру помічника нотаріуса.

Участь у МастерШефі для Насті була викликом. Вона мріяла випробувати себе в новій ролі, знайти однодумців і відчути справжні емоції поза офісом.

Нагадаємо, що в 12-му випуску МастерШеф 15 покинула Анна Демченко з Харкова – технічна директорка й мама двох дітей.

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