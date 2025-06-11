На конкурсе Man of the World 2025 выбрали самого красивого мужчину: кто получил корону

Модель и физиотерапевт из Испании Юль Мессиан победил в международном конкурсе Man of the World 2025.

В финале престижного соревнования, которое состоялось на Филиппинах, он получил корону из рук прошлогоднего победителя Серхио Асуаги из Венесуэлы.

Man of the World 2025 – кто боролся за корону

Представитель Испании опередил конкурентов из почти 30 стран. Вместе с ним в пятерку финалистов вошли участники из Мексики, Таиланда, Чехии и Панамы.

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Юль Мессиан сумел совместить медицинские знания со своей страстью к модельному делу. Его карьера развивалась за пределами публичного гламура, но благодаря настойчивости, активному присутствию в соцсетях и участию в показах, его заметили модельные агентства и организаторы конкурсов. Это дало толчок к развитию карьеры, пишет ресурс Quién-Es.

Конкурсное жюри оценило не только внешность Мессиана, но и его общественную позицию. Юль активно занимается продвижением здорового образа жизни, сочетая знания по физиотерапии с общественными инициативами. Он убежден, что внешняя привлекательность должна сочетаться с ответственностью и пользой для общества.

Напомним, что на днях стало известно имя победительницы конкурса Мисс Вселенная Украина 2025, которая представит нашу страну на международном мероприятии в Таиланде в ноябре.

Фото: скриншот из трансляции

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