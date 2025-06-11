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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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На конкурсі Man of the World 2025 обрали найгарнішого чоловіка: хто здобув корону

Man of the world 2025

Модель та фізіотерапевт з Іспанії Юль Мессіан переміг у міжнародному конкурсі Man of the World 2025.

У фіналі престижного змагання, що відбулося на Філіппінах, він отримав корону з рук торішнього переможця Серхіо Асуаги з Венесуели.

Man of the World 2025 – хто змагався за корону

Представник Іспанії випередив конкурентів з майже 30 країн. Разом із ним до пʼятірки фіналістів увійшли учасники з Мексики, Таїланду, Чехії та Панами.

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Юль Мессіан зумів поєднати медичні знання зі своєю пристрастю до модельної справи. Його кар’єра розвивалася поза межами публічного гламура, та завдяки наполегливості, активній присутності у соцмережах і участі в показах, його помітили модельні агентства й організатори конкурсів. Це дало поштовх до розвитку карʼєри, пише ресурс Quién-Es.

Конкурсне журі оцінило не лише зовнішність Мессіана, а й суспільну позицію. Юль активно займається просуванням здорового способу життя, поєднуючи знання з фізіотерапії з громадськими ініціативами. Він переконаний, що зовнішня привабливість має поєднуватися з відповідальністю й користю для суспільства.

Нагадаємо, що днями стало відомо імʼя переможниці конкурсу Міс Всесвіт Україна 2025, яка представить нашу країну на міжнародному заході в Таїланді у листопаді.

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Фото: скриншот з трансляції

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