К Козловскому вернулся разум – Кондратюк о возмещении долга

Продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал возвращение певца Виталия Козловского на сцену со старыми песнями после окончательного урегулирования финансового конфликта и передачи прав на каталог треков.

Кондратюк о возвращении Козловского

Продюсер признал, что решение экс-подопечного полностью рассчитаться с долгами стало для него неожиданным.

– Слава Богу, к Козловскому вернулся разум. Решил рассчитаться – слава Богу. И извиниться, что вообще создал эту идиотскую ситуацию. Тема закрыта, я не хочу о ней и о нем больше говорить, – резюмировал Игорь Кондратюк.

Напомним, что после выплаты долга Виталий Козловский триумфально вернул на сцену свой хит Пинаколада, но уже переложенный на украинский язык.

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Правда, Игорь Кондратюк уверяет, что не слушал новые версии старых песен и не следит за его нынешним творчеством. При этом он не умаляет прошлых достижений.

– Мы сделали хорошую работу. Я имею в виду так называемые старые хиты Козловского. Но повторяю: комментировать то, что он делает сейчас, мне неинтересно, – высказался продюсер об экс-подопечном.

Ранее Виталий Козловский рассказал, на что ему пришлось пойти, чтобы выплатить долги бывшему продюсеру и вернуть себе каталог песен. Артист признался, что продал самое ценное, что у него было.

Фото: Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

Источник : Обозреватель

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