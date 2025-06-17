Папа Римский Лев XIV провел частную аудиенцию с актером Аль Пачино и продюсером Андреа Ерволино в Ватикане. Встреча состоялась в рамках работы над художественным фильмом Братья Мазерати (Maserati: The Brothers), где Пачино исполняет одну из главных ролей.

Папа Римский встретился с Аль Пачино

Аль Пачино стал первым среди кинозвезд, кто провел личную встречу с новым понтификом из США.

О событии Ерволино сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото с Папой и Пачино. Продюсер также подтвердил, что Святой Престол принял делегацию, представлявшую творческую команду фильма.

Сейчас смотрят

– Встреча стала моментом глубокого духовного и культурного вдохновения. Она была сосредоточена на общих ценностях, которые объединяют католическую церковь и будущую картину – это единство семьи, любовь, сострадание и стремление к добру, – написал Андреа Ерволино.

Аль Пачино сыграет в ленте Винченцо Ваккаро – предпринимателя, который инвестировал в компанию Maserati в начале ее становления. В фильме также снимаются Джессика Альба, Энтони Хопкинс, Энди Гарсия и Микеле Морроне. Режиссер картины – лауреат Оскара Бобби Мореско. Съемки проходят в Риме.

Напомним, что Папа Лев XIV был избран на престол 8 мая после смерти Папы Франциска. 69-летний Роберт Превост из Чикаго стал 267-м Папой Римским.

Источник : CNN

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.