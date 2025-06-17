Папа Лев XIV прийняв Аль Пачіно: для чого понтифік зустрівся з кінозіркою

Папа Римський Лев XIV провів приватну аудієнцію з актором Аль Пачіно та продюсером Андреа Єрволіно у Ватикані. Зустріч відбулася у межах роботи над художнім фільмом Брати Мазераті (Maserati: The Brothers), де Пачіно виконує одну з головних ролей.

Папа Римський зустрівся з Аль Пачіно

Аль Пачіно став першим серед кінозірок, хто мав особисту зустріч із новим понтифіком зі США.

Про подію Єрволіно повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото із Папою та Пачіно. Продюсер також підтвердив, що Святий Престол прийняв делегацію, що представляла творчу команду фільму.

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– Зустріч стала моментом глибокого духовного та культурного натхнення. Вона була зосереджена на спільних цінностях, які об’єднують католицьку церкву та майбутню картину – це єдність родини, любов, співчуття та прагнення до добра, – написав Андреа Єрволіно.

Аль Пачіно зіграє у стрічці Вінченцо Ваккаро – підприємця, який інвестував у компанію Maserati на початку її становлення. У фільмі також знімаються Джессіка Альба, Ентоні Гопкінс, Енді Гарсія та Мікеле Морроне. Режисер картини – лауреат Оскара Боббі Мореско. Зйомки відбуваються в Римі.

Нагадаємо, що Папа Лев XIV був обраний на престол 8 травня після смерті Папи Франциска. 69-річний Роберт Превост із Чикаго став 267-м Папою Римським.

Джерело : CNN

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